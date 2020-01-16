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Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 18. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 18 Ocak Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

16.01.2020 15:04 | Son Güncelleme: 16.01.2020 15:04
Medipol Başakşehir, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Medipol , Süper Lig'in 18. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile 18 Ocak Cumartesi günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanda turuncu-lacivertliler, 5'e 2 pas çalışmasının ardından taktik uygulamalar üzerinde durdu. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak Medipol Başakşehir, daha sonra kampa girecek.

Kaynak: AA
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