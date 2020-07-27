Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın eski oyuncusu Henry Onyekuru için harekete geçti AS Monaco'dan kiralık olarak oynadığı Galatasaray'dan ayrılıp takımına geri dönen Henry Onyekuru'ya 2019/20 Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in talip olduğu öğrenildi. Turuncu lacivertliler, Nijeryalı yıldızın transfer için harekete geçecek.

Galatasaray'a veda eden Henry Onyekuru için sürpriz bir takım atılım yaptı. 2019/20 Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir'in 23 yaşındaki kanat oyuncusunu gündemine aldığı iddia edildi. Sabah'ın göre turuncu lacivertlerin transfer listesinin ilk sırasında Onyekuru bulunuyor.

ELIA'NIN YERİNE DÜŞÜNÜLÜYOR

Sözleşmesi biten Elia ile yollarını ayıracak olan Başakşehir, kanat forvet transferi için harekete geçti. Okan Buruk'un Şampiyonlar Ligi'ne iddialı bir kadro ile girmek isteyen Okan Buruk'un bu transfer olumlu baktığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Medipol Başakşehir, Nijeryalı yıldız için Monaco ile masaya oturacak ve pazarlıklara başlayacak.

LİGDE 10 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Galatasaray'da ikinci dönemini yaşayan Onyekuru, Süper Lig'de 2019/20 sezonunda 10 maça çıkıp 1 gol ve 2 asist kaydetti.