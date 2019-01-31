Medipol Başakşehir, Altyapı Oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile Sözleşme İmzaladı
Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, altyapı oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile profesyonel sözleşme imzaladı.
Lider Başakşehir, altyapı oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile sözleşme imzaladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki kaleci Onur Güney ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Kahraman ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.
Açıklamada, "Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
YORUMLAR (3)
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ESKİŞEHİRSPORDAN ALINAN CEMALDE GENÇ VE İSTİKBAL VAAD EDEN BİR OYUNCU BU KULÜBÜ KUTLUYORUMCevap Yaz Yayından Kaldır
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PROJE takımı başakşehir birilerinin arka bahçe kasasıdır bu takım . . . .Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bunların alt yapısı da mı varmışCevap Yaz 1 Yayından Kaldır