Medipol Başakşehir, Altyapı Oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile Sözleşme İmzaladı

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, altyapı oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Medipol Başakşehir, Altyapı Oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile Sözleşme İmzaladı

Lider Başakşehir, altyapı oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki kaleci Onur Güney ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Kahraman ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (3)
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.