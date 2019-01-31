Medipol Başakşehir, Altyapı Oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile Sözleşme İmzaladı

Lider Başakşehir, altyapı oyuncuları Onur Güney ve Harun Kahraman ile sözleşme imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 19 yaşındaki kaleci Onur Güney ve 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Harun Kahraman ile 4,5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

Açıklamada, "Her iki futbolcuya sözleşmelerinin hayırlı olmasını temenni ediyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA