Medipol Başakşehir Diagne'yi kiralamak istedi, Galatasaray 5 milyon euro bonservis istedi Yeni sezona 2 galibiyet ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Diagne için de Süper Lig'in iddialı ekibinden teklif geldi.

Galatasaray'da büyük soru işaretleri ile sezon başlayan ancak kamp döneminde gösterdiği başarılı performansı Gaziantep, Neftçi ve Başakşehir maçlarına taşıyan Mbaye Diagne teknik direktör Fatih Terim'in de gözüne girmeyi başardı.

Diagne'yi sadece "bonservis bedeli" karşılığında elden çıkartmayı planlayan sarı-kırmızılı yönetim, kulübe ulaşan kiralık tekliflerini ise Terim'in raporu doğrultusunda rafa kaldırıyor.

BAŞAKŞEHİR MAAŞININ TAMAMINI ÖDEMEYİ KABUL ETTİ

Mbaye Diagne için temasta bulunan son kulüplerden biri de Başakşehir oldu. Demba Ba ve Crivelli'nin yanı sıra takıma bir santrafor daha katarak Şampiyonlar Ligi kadrosunu güçlendirmek isteyen Başakşehir, Diagne'nin kiralık transferi için Galatasaray ile masaya oturdu.

Galatasaray'dan 2.3 milyon euro yıllık maaş alan ve maaşında indirime de gitmeyi kabul etmeyen Diagne'nin maaşının tamamını karşılamayı kabul eden Başakşehir'e sarı-kırmızılı yönetimin cevabı net oldu: Kiralamıyoruz.

11 milyon euro bonservis bedeli ile kadrosuna kattığı Diagne için 5 milyon euro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray, Başakşehir'den de bu yönde bir talepte bulundu ancak Başakşehir yönetimi bu bonservis bedelini karşılayamayacağını sarı-kırmızılı yönetime iletti.

(Fotomaç)

Kaynak: Haberler.com