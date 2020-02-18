Medipol Başakşehir'de Sporting maçı hazırlıkları
Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdürdüğü idmanı pas ve şut çalışmasıyla tamamladıkları aktarıldı.