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Medipol Başakşehir'de Sporting maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir, 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda Portekiz ekibi Sporting'le oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

18.02.2020 17:20 | Son Güncelleme: 18.02.2020 17:20
Medipol Başakşehir'de Sporting maçı hazırlıkları

Medipol , 20 Şubat Perşembe günü deplasmanda ekibi Sporting'le oynayacağı UEFA Ligi son 32 turu ilk maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanında yer alan sahada, basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Futbolcuların 5'e 2 top kapma ve pas oyunuyla sürdürdüğü idmanı pas ve şut çalışmasıyla tamamladıkları aktarıldı.

Kaynak: AA
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