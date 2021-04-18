Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç koronavirüse yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç koronavirüse yakalandı

Haberler.com - Haberler | Spor

Medipol Başakşehir'de Fenerbahçe maçı öncesi koronavirüs depremi yaşanıyor. Milli futbolcu Deniz Türüç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Başakşehir öğlen saatlerinde bir futbolcusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklamıştı. Turuncu-lacivertlilerde koronavirüse yakalanan futbolcunun Deniz Türüç olduğu ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Milli futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yaptırmış olduğum Covid-19 testim maalesef pozitif çıktı. Şu an karantina sürecim başlamış olup, kurallara uyarak, çalışmalarıma titizlikle devam etmekteyim. Bir süre sahalardan uzak kalacağım ama kalbim takımımla beraber atıyor" şeklinde konuştu. Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Karşılaşma, 18 Nisan Pazar akşamı saat 19.00'da başlayacak.

Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç koronavirüse yakalandı
Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç koronavirüse yakalandı
Bu hafta Medipol Başakşehir'in maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 34. hafta Medipol Başakşehir'in maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Bu hafta Medipol Başakşehir'in maçı yok mu, neden yok? Süper Lig'de 34. hafta Medipol Başakşehir'in maçı neden yok? Bay geçmek ne demek?
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Antony Blinken Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Gökhan Gönül Mustafa Cengiz Rachid Ghezzal Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Medipol Başakşehir'de Deniz Türüç koronavirüse yakalandı - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 00:20:59. #1.15#

title