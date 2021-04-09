Meclis'ten geçti! 282 bin çalışana aylık 1.500 TL destek yapılacak

Yiyecek-içecek alanında faaliyet gösteren çalışanlar için nisan-mayıs aylarında geçerli olacak 1.500 TL'lik destek, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Yeme-içme sektöründe çalışan 537 bin kişi olduğunu belirten Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, 282 bin çalışanın 1.500 TL'lik destekten yararlanmasını beklediklerini söyledi.

Birçok düzenlemeyi içeren torba yasa teklifi dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifin önemli maddeleri arasında, kafe ve restoran çalışanlarına yönelik destek düzenlemesi de yer alıyordu. Teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, "Yeme-içme sektöründe çalışan 537 bin kişi var. Bunun 165 bin kişisi kısa çalışmadan faydalanıyor. 90 bin kişisi ise nakdî ücret desteğinden faydalanıyor. Bunların hepsi 255 bin... Bunu 537 binden düştüğümüz zaman 282 bin potansiyelimiz var" dedi.

BUNLARA DAHİL ETTİK

Milletvekillerinin konuyla ilgili sorularına yanıt vere Bakan Yardımcısı Ahmet Erdem, "17 Nisan'dan (2020) önce işbaşında olanlar yani çalışanlar, bir şekilde iş yerinde hizmet akdi devam edenler ya kısa çalışmadan faydalanıyorlardı; ya da ücretsiz izin ile nakdî ücretten faydalanıyorlardı. Fakat daha sonra, 17 Nisan'dan sonrası için işe girmiş olanlar veya faydalanamayanlar -dört yüz elli ve doksan günlük bir şey vardı- bir şekilde açıkta kalıyordu. Şimdi dolayısıyla, bu kısa çalışmadan veya nakdî hizmet desteğinden faydalanamayanları da biz bunlara dâhil ettik" dedi.

"KISA ÇALIŞMA UZASIN"

Madde görüşmeleri sırasında sendikalara da söz verildi. TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, düzenlemeyi desteklediklerini ancak kısa çalışma uygulamasının Haziran sonuna kadar uzatılmasını istediklerini belirtirken, "Sadece ülkemizde değil, dünyada yaşanan malum bir çip krizi var biliyorsunuz. Türkiye'nin 3 tane dev otomotiv firması şu an üretimi durdurdu. Ayrıca yaklaşık üç aydır bütün dünyanın çaba sarf ettiği özellikle Çin'in tekeline geçen bir konteyner krizi yaşıyoruz" dedi.

Türk-İş temsilcisi Barış İyiaydın da, düzenlemeyle birlikte kısa çalışmanın da uzatılmasını istediklerini belirtti. Komisyon kısa çalışma konusunda düzenleme yapmazken, ücretsiz izinde verilen nakdi ücret desteği ise tüm sektörler için bin 431 TL'den 1.500 TL'ye çıkarıldı.

"ÜZERİNDE ÇALIŞILABİLİR"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan ise fesih yasağı döneminde ücretsiz izne çıkarılan işçilerin başka bir iş bulsa bile kıdem tazminatı yanacağı için gidemediğini belirterek, bununla ilgili de düzenleme yapılmasını istedi. Paylan "İşçinin kıdem tazminatı yanıyor" dedi. Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz ise öneriye "Bu teklif bence de üzerinde çalışılmaya değer. Ama belki bilemediğimiz boyutları da olabilir. Arkadaşlarımız incelesin" dedi.

KURUMLAR VERGİSİ 17 MAYIS'A KADAR YÜZDE 20

Kurumlar Vergisi'ni 2021 yılı için yüzde 25'e çıkaran düzenleme de yürürlük tarihi değişikliğiyle kabul edildi. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar, "Ocak, şubat, mart ayı üç aylık dönem geçtiği için bununla ilgili beyanname, Mayısın 17'sine kadar verilebiliyor, şu anda da verilebilir. Onun için bu dönemle ilgili olarak Mayısın 17'sine kadar verilecek beyannamelerde yüzde 20 olarak uygulanacak ama daha sonra altı aylık beyanname Ağustosun 17'sinde verilecek, orada yüzde 25 uygulanmaya başlayacak. Kasımda da öyle" diye konuştu.

HACZEDİLEN TRAKTÖR SAYISI 199

Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, "Traktörlerin haczi konusu çok suistimal edildi. 1992 yılından bugüne kadar Tarım Kredi Kooperatiflerinin haczettiği traktör sayısı sadece 199'dur" dedi. Öte yandan Tarım Kredi Kooperatifleri kredilere de yeniden yapılandırılacak. (Hürriyet)