McKinsey Küresel Bankacılık Raporu: Sektör kritik dönemeçte

13.02.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.02.2020 11:05

McKinsey küresel çapta yapılan araştırmalar ve analizler sonucunda paylaştığı Küresel Bankacılık Değerlendirmesi'nin 2019 raporu, sektör oyuncularının yarısından fazlasının sermaye maliyetlerini karşılayamadıklarını ve üçte birinden fazlasının da risklere açık olduğunu ortaya koyuyor.