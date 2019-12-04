: Mbaye Diagne için Belçika'dan transfer iddiası! | Son dakika Galatasaray...

04.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:47

Spor Arena Dış Haber | Belçika'da adeta olay adam haline gelen Mbaye Diagne için Galatasaray hakkında olay bir iddia geldi.



Belçika'nın Nieuwsblad gazetesinin haberine göre Mbaye Diagne ve Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı yönetim, Senegalli golcüye Ocak ayında gelebileceğini iletti.



Mbaye Diagne, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile Belçika ekibinin sabrını taşırmıştı. Diagne, Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılmıştı.





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