Haberler » Spor » Mbaye Diagne için Belçika'dan transfer iddiası! | Son dakika Galatasaray... - Spor

Mbaye Diagne için Belçika'dan transfer iddiası! | Son dakika Galatasaray...

Spor Arena Dış Haber | Belçika'da adeta olay adam haline gelen Mbaye Diagne için Galatasaray hakkında olay bir iddia geldi.

04.12.2019 14:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:47
Mbaye Diagne için Belçika'dan transfer iddiası! | Son dakika Galatasaray...

Arena Dış | 'da adeta olay adam haline gelen için hakkında olay bir iddia geldi.


Belçika'nın Nieuwsblad gazetesinin haberine göre Mbaye Diagne ve Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı kırmızılı yönetim, Senegalli golcüye Ocak ayında gelebileceğini iletti.


Mbaye Diagne, son olarak Instagram hesabından yaptığı paylaşımlar ile Belçika ekibinin sabrını taşırmıştı. Diagne, Club Brugge Teknik Direktörü Philippe Clement tarafından kadro dışı bırakılmıştı.


Kaynak: Hürriyet


Haber Videosu

: Mbaye Diagne için Belçika'dan transfer iddiası! | Son dakika Galatasaray...
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler