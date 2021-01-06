Mbaye Diagne'den transfer açıklaması: Hala G.Saray'ın oyuncusuyum
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Mbaye Diagne'den transfer açıklaması: Hala G.Saray'ın oyuncusuyum

06.01.2021 08:38 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:50

Mbaye Diagne, Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Transfer iddialarıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Senegalli golcü, "Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum" dedi.

Galatasaray'ın Konyaspor'a 4-3 yenildiği maçta sarı-kırmızılı takım adına iki gol birden kaydeden Mbaye Diagne maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz ve sonrasına bakacağız" dedi.

"GOLÜMÜ OMAR'A HEDİYE ETTİM"

Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Diagne, "Ben hala Galatasaray oyuncusuyum. Galatasaray için çalışmalarıma devam ediyorum. Golümü Omar'a hediye ettim. İsterdim ki ona galibiyet hediye edebilelim" şeklinde konuştu.

Mbaye Diagne'den transfer açıklaması: Hala G.Saray'ın oyuncusuyum
Haber Yorumları (4)
DURAN TEKERLEK: bu sezon fenerbahçede 8 gol atma başarısı göstermiş forvet mi var da diagne ye laf söylüyorlar :D
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CONSINOV: bu adam ortalama bi forvetten fazla gol asist yapıyor, biraz fazla kaçırıyor ama atıyor yani derdiniz ne bu adamla Falcao var işte
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ANKARA: Yüzyılın mantarı
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