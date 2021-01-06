Mbaye Diagne'den transfer açıklaması: Hala G.Saray'ın oyuncusuyum

Mbaye Diagne, Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor mücadelesinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Transfer iddialarıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Senegalli golcü, "Şu anda çalışmalarıma Galatasaray için devam ediyorum" dedi.

Galatasaray'ın Konyaspor'a 4-3 yenildiği maçta sarı-kırmızılı takım adına iki gol birden kaydeden Mbaye Diagne maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Konyaspor karşısında ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Diagne, "Kolay bir maç olmadı. Elimizden geleni yaptık. Bundan sonra çalışmaya devam edeceğiz ve sonrasına bakacağız" dedi.

"GOLÜMÜ OMAR'A HEDİYE ETTİM"

Galatasaray'daki geleceği hakkında da konuşan Diagne, "Ben hala Galatasaray oyuncusuyum. Galatasaray için çalışmalarıma devam ediyorum. Golümü Omar'a hediye ettim. İsterdim ki ona galibiyet hediye edebilelim" şeklinde konuştu.