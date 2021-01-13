Mbaye Diagne, bir pozisyonda Emre Kılınç'a kızıp direğe kafa attı
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Mbaye Diagne, bir pozisyonda Emre Kılınç'a kızıp direğe kafa attı

13.01.2021 08:47 | Son Güncelleme: 13.01.2021 08:51
Mbaye Diagne, bir pozisyonda Emre Kılınç'a kızıp direğe kafa attı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün gece oynanan Yeni Malatyaspor-Galatasaray maçında ilginç bir an yaşandı. Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, 85. dakikadaki bir pozisyon esnasında Emre Kılınç'a kızdı ve direğe kafa attı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u yenip çeyrek finale çıkarken, karşılaşmada gözlerden kaçan bir detay herkesi şaşkına çevirdi.

Galatasaray'ın Senegalli forveti Mbaye Diagne, Emre Kılınç'a kızdı ve direğe kafa attı. Tecrübeli golcü, maçın 85. dakikasında sağ kanattan ceza alanına giren Linnes'ten pası alan Emre Kılınç'ın çaprazdan şutundan sonra arkadaşına tepki gösterdi ve direğe kafa attı.

BAŞINI GÖKYÜZÜNE ÇEVİRDİ VE BAĞIRDI

Pozisyonda arka direkte boş olan yıldız forvet pas alsaydı büyük ihtimalle golü atacaktı ancak Emre Kılınç'ın şutunda kaleci Ertaç Özbir topu sağ ayağıyla çıkarmayı başarmıştı. Diagne de bu pozisyonun ardından önce başını gökyüzüne çevirdi, bağırdı ve ardından direğe kafa attı.

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