Mbappe kariyerinin en kötü maçını Türkiye'ye karşı oynadı!
A Milli Takımımızın Fransa'yı 2-0 yendiği maçta Mbappe, mücadele boyunca 22 top kaybı yaparak kariyerinin en kötü maçını oynadı.
Ay-Yıldızlıların Fransa ile oynadığı karşılaşma sonrasında sosyal medyanın en çok konuşulan meselesi Mbappe'nin sergilediği kötü performanstı.
FRANSIZ BASINI, HASAN ALİ'Yİ ÖVDÜ
Fransız basını yıldız futbolcunun kariyerinin en kötü oyununu oynayan Mbappe'nin mücadele boyunca tam 22 top kaybı yaptığını belirtti. Mbappe'nin sergilediği kötü oyunun sebebinin Türkiye'nin etkili savunması olduğu aktarılırken Hasan Ali Kaldırım'ın altı çizildi.
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