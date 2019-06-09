Mbappe kariyerinin en kötü maçını Türkiye'ye karşı oynadı!

Ay-Yıldızlıların Fransa ile oynadığı karşılaşma sonrasında sosyal medyanın en çok konuşulan meselesi Mbappe'nin sergilediği kötü performanstı.

FRANSIZ BASINI, HASAN ALİ'Yİ ÖVDÜ

Fransız basını yıldız futbolcunun kariyerinin en kötü oyununu oynayan Mbappe'nin mücadele boyunca tam 22 top kaybı yaptığını belirtti. Mbappe'nin sergilediği kötü oyunun sebebinin Türkiye'nin etkili savunması olduğu aktarılırken Hasan Ali Kaldırım'ın altı çizildi.

(Yeni Şafak)