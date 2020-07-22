Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Paris Saint-Germain'de kalacak Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'de forma giyen ve başta Real Madrid olmak üzere birçok takımın transfer listesinde olduğu iddia edilen yıldız oyuncu Kylian Mbappe, gelecek sezon takımda kalacağını açıkladı.

Fransız devi Paris Saint-Germain'de önemli bir gelişme yaşandı. Özellikle Real Madrid başta olmak üzere birçok takımın transfer listesinde olduğu söylenen Kylian Mbappe, gelecek sezon takımda kalacağını duyurdu.

Bein Sports'a konuşan 21 yaşındaki Fransız futbolcu, PSG'nin gelecek ay 50. yıl dönümüne gireceğini hatırlattı ve "Kulübümle sözleşmem 2022'ye kadar devam ediyor. 50. yılın kutlanacağı bu özel sezonda PSG'de forma giymeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"ONUNLA ÇALIŞMAK HER HOCA İÇİN BİR HEDİYEDİR"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan PSG'nin Alman teknik direktörü Thomas Tuchel ise "Mbappe ile çalışmak her hoca için bir hediyedir. Sözleşmesi devam ediyor ve onu satmaya hazır değiliz. O bizim için son derece önemli, anahtar bir oyuncu" dedi.

NEYMAR İLE İLİŞKİSİ İYİ

Mbappe ile takımın Brezilyalı yıldızı Neymar arasında sorunlar yaşandığı iddialarını da yalanlayan Tuchel, "Onunla Neymar arasında harika bir iletişim var. Bu takımdaki herkesi mutlu ediyor ve PSG'ye ciddi bir güç katıyor" diye konuştu.

120 MAÇTA 90 GOL

Mbappe, PSG formasıyla çıktığı 120 karşılaşmada 90 kez ağları sarstı.

Kaynak: AA