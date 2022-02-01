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Mazlum Demir, Kocaelispor'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mazlum Demir, Kocaelispor'da

Kocaelispor, en son Menemenspor forması giyen 30 yaşındaki Mazlum Demir'i kadrosuna kattı.

Kocaelispor, en son Menemenspor forması giyen 30 yaşındaki Mazlum Demir'i kadrosuna kattı.

Kocaelispor'da transfer hareketliliği devam ediyor. Yeşil-siyahlı kulüp, son olarak Menemenspor forması giyen Mazlum Demir'i kadrosuna kattı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Demir 1.5 yıllığına Kocaelispor forması giyecek. 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu stoper mevkisinde forma giyerken zaman zaman sağ bek pozisyonunda da oynayabiliyor. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Mazlum Demir, Spor, Haber

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