Mayweather, 11 Kiloluk Altın Zincirleriyle Maçı İzledi

NBA'deki Los Angeles Clippers - Golden State Warriors play-off mücadelesini seyreden ABD'li boksör, boynundaki altın zincirli kolye ile dikkat çekti. Dünyanın en zengin sporcuları arasında olan 41 yaşındaki Floyd Mayweather, 11 kiloluk altın zinciriyle maçta boy gösterdi.

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Boks dünyasının yıldız ismi Floyd Mayweather, kafes dövüşüne başlayabilir. UFC ile görüşme halinde olan 41 yaşındaki emekli boksörün üç veya 4 maçlığına ringe çıkacağı konuşuluyor. Yaptığı dövüşlerden milyon dolarlar kazanan ABD'li sporcu ise anlaşma için ağırdan alıyor. Hayatı boyunca para sıkıntısı çekmeyecek kadar servete sahip olduğunu dile getiren Mayweather, UFC tarihinde rekor sayılabilecek bir mebla talep etti. Mayweather görüşmeler ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

"1 MİLYAR DOLARA BU İŞ OLUR"

"UFC ile yakın zamanda anlaşabilirim. Kabul ederlerse 1 milyar dolara bu iş olur. Açık konuşmak gerekirse harika bir hayatım var. Hayatım boyunca bana yetecek kadar param var. Yaşamımı sürdürmek için gereken her şeyi alabilirim." Ağustos 2017'de kafes dövüşünün yaramaz çocuğu Connor McGregor ile boks ringine çıkan Mayweather, rakibini 10. rauntta teknik nakavtla yendi. Tecrübeli dövüşçü bu sadece bu maçtan sponsorlarla birlikte 285 milyon dolar gelir elde etti.

1,07 MİLYAR DOLAR SERVET

Forbes verilerine göre namağlup kariyeri boyunca yaptığı önemli unvan maçlarından yüksek kazançlar elde eden Mayweather'ın geliri, 2018 yılında 1,07 milyar dolara ulaştı.