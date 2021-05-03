Mayısta kiralara en fazla yüzde 13,70 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışları

2018 yılından beri kira artışı 12 aylık TÜFE ortalamaları üzerinden hesaplanıyor. TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre 12 aylık TÜFE ortalaması yüzde 13,70 oldu. Böylece mayıs ayında kiralara en fazla %13,70 oranında zam yapılabilecek. İşte kiraya göre fiyat artışları.