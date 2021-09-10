SPOR Max Verstappen, İtalya GP öncesinde Palermo sokaklarında gezintiye çıktı

Max Verstappen, İtalya GP öncesinde Palermo sokaklarında gezintiye çıktı - Formula 1'de pilotlar klasmanında lider durumda olan Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen, pazar günü koşulacak İtalya Grand Prix'si öncesi Palermo sokaklarında gezintiye çıktı.

Max Verstappen, İtalya GP öncesinde Palermo sokaklarında gezintiye çıktı

- Formula 1'de pilotlar klasmanında lider durumda olan Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen, pazar günü koşulacak İtalya Grand Prix'si öncesi Palermo sokaklarında gezintiye çıktı. Verstappen, Palermo'nun dar sokaklarında hız yaptı.

Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen, Formula 1'in İtalya Grand Prix'si öncesinde keyifli bir ısınma turuna çıktı. Max Verstappen, efsanevi RB7 aracıyla, İtalya'nın Palermo kentinin dar sokaklarında hız yaptı. İlk olarak Palermo'nun ana caddelerinde, tarihi yapıların gölgelerinde turlayan Verstappen, ardından da dar sokaklarda gül yaprakları arasında donut yaptı. Kendisini izleyenlerin meraklı bakışları arasında F1 aracıyla adeta şov yapan tecrübeli pilot, sürüşünü Palermo'nun eşsiz sahil şeridinden geçerek noktaladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı