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Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?

Fenerbahçe'nin Alman futbolcusu futbolcu Max Kruse, son günlerde çıkan koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak, "Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" ifadelerini kullandı.

Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?
15.05.2020 12:40 | Son Güncelleme: 15.05.2020 15:17

Türk futbolunda peş peşe görülen koronavirüs vakaları sonrası 12 Haziran olarak belirlenen yeniden başlama tarihi tartışılırken Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse de konuyla ilgili olarak paylaşımda bulundu.

Kruse, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yaşananlar doğrultusunda, alınan karara tepki gösterdi.

"ADİL BİR REKABET İÇERİSİNDE DEĞİLİZ"

Her gün yeni vakaların ortaya çıktığını belirten 32 yaşındaki futbolcu, "Takımların bir kısmı karantinada ve adil bir rekabet içinde değiliz. Sağlığın hayattaki en önemli şey olduğunu anlamak için daha fazlasına mı ihtiyacımız var?" diye konuştu.

Max Kruse'den futbolun başlaması kararına tepki: Sağlığın en önemli şey olduğuna inanmak için daha fazlasına mı gerek var?

Kaynak: İHA

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Spor Manşet

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