F.Bahçe ile olan sözleşmesini fesheden Max Kruse kendisini savundu: Haklı olduğumu düşünüyorum

Fenerbahçe'den sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Max Kruse Sky Sports'a açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe ile olan duruma değinen Kruse, "Fenerbahçe ile aramda hukuki bir süreç var ancak haklı olduğumu düşünüyorum. Paranın benim için artık bir önemi yok. Bundesliga'ya dönmek istiyorum. Bu konuda daha fazla konuşmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"BREMEN'E GİDERİM YA DA GİTMEM DİYEMEM"

Werder Bremen'e transfer olup olmayacağıyla ilgili gelen soruya, "Şu an için olur, olmaz diyemem. Çok büyük bir ihtimal değil ama 'Giderim' veya 'Gitmem' gibi bir şey söyleyemem. Werder Bremen'de bana her zaman doğru rolü verdiler. Ancak, teknik direktör Florian Kohfeldt'in biraz kibirli olduğunu düşünüyordum. Çünkü, bu iş için en doğru kişinin kendisi olduğunu söylerdi. Bu işi yapıyorsan, kendine biraz güvenin olacak. Kendine güvenmiyorsan, bu işi yapamazsın ve takım da sana inanmaz. Fakat, bana her zaman dürüst bir şekilde yaklaştı" şeklinde konuştu.

