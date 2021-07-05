Max Kruse, Almanya Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosuna alındı
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Max Kruse, Almanya Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosuna alındı

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Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Almanya Milli Takımı'nın kadrosuna alındı. Deneyimli oyuncu milli formayı en son 2015 yılında giymişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kruse, "Olimpiyatlara katılmak şu ana kadarki kariyerimin doruk noktası olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon 22 maçta 11 gol ve 5 asistlik performansıyla göz doldurmuştu

Eski Fenerbahçeli Max Kruse, Almanya Milli Takımı'na geri döndü. Tokyo Olimpiyatları için Almanya Milli Takımı'na geri çağrılan 33 yaşındaki futbolcu, 2015 yılından bu yana milli formayı giymiyordu.

"KARİYERİMİN DORUK NOKTASI OLACAK"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 33 yaşındaki futbolcu, "Olimpiyatlara katılmak şu ana kadarki kariyerimin doruk noktası olacak. Alman milli takımının formasıyla turnuva oynamak büyük bir onurdur" ifadelerini kullandı.

MİLLİ FORMAYI EN SON 2015 YILINDA GİYDİ

Geçtiğimiz sezon Almanya Bundesliga ekiplerinden Union Berlin'de forma giyen Kruse, 22 maçta 11 gol 5 asistlik performans sergiledi. Almanya formasını son olarak 2015 yılında giyen Max Kruse, 14 maçta 4 gole imza atmıştı. Başarılı orta saha oyuncusu 2019-2020 sezonunda Fenerbahçe forması da giymişti.

Max Kruse, Almanya Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosuna alındı
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