Max Kruse, Almanya Milli Takımı'nın Tokyo Olimpiyatları kadrosuna alındı

Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Max Kruse, Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek Almanya Milli Takımı'nın kadrosuna alındı. Deneyimli oyuncu milli formayı en son 2015 yılında giymişti. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kruse, "Olimpiyatlara katılmak şu ana kadarki kariyerimin doruk noktası olacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan 33 yaşındaki futbolcu geçen sezon 22 maçta 11 gol ve 5 asistlik performansıyla göz doldurmuştu