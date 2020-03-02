Haberler » Spor » Mauricio Pochettino'nun PSG Formasıyla En İyi Anları - Spor

Mauricio Pochettino'nun PSG Formasıyla En İyi Anları

2 Mart 1972 doğumlu Mauricio Pochettino'nun PSG formasıyla geçirdiği en güzel anları sizler için derledik. Bugün doğumgünü olan Arjantinli teknik adam için hazırlanan videoyu Dugout farkıyla izleyebilirsiniz.

02.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:21

2 Mart 1972 doğumlu 'nun PSG formasıyla geçirdiği en güzel anları sizler için derledik. Bugün doğumgünü olan Arjantinli teknik adam için hazırlanan videoyu Dugout farkıyla izleyebilirsiniz.

Kaynak: Dugout

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler