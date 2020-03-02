Mauricio Pochettino'nun PSG Formasıyla En İyi Anları

02.03.2020 16:21 | Son Güncelleme: 02.03.2020 16:21

2 Mart 1972 doğumlu Mauricio Pochettino'nun PSG formasıyla geçirdiği en güzel anları sizler için derledik. Bugün doğumgünü olan Arjantinli teknik adam için hazırlanan videoyu Dugout farkıyla izleyebilirsiniz.