Matteo Guendouzi ve Luan Peres Marsilya Formasıyla İlk Maçlarına Çıktı
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Matteo Guendouzi ve Luan Peres Marsilya Formasıyla İlk Maçlarına Çıktı

Dugout - Haberler | Spor

Marsilya sezon öncesi hazırlıklarına Braga ile oynadığı hazırlık maçıyla devam etti. Matteo Guendouzi ve Luan Peres'in ilk kez Marsiyla forması giydiği maçta Fransız ekibi Dimitri Payet'in golüyle maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Marsilya sezon öncesi hazırlıklarına Braga ile oynadığı hazırlık maçıyla devam etti. Matteo Guendouzi ve Luan Peres'in ilk kez Marsiyla forması giydiği maçta Fransız ekibi Dimitri Payet'in golüyle maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Matteo Guendouzi ve Luan Peres Marsilya Formasıyla İlk Maçlarına Çıktı

Kaynak: Dugout

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