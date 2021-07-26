Matteo Guendouzi ve Luan Peres Marsilya Formasıyla İlk Maçlarına Çıktı

Marsilya sezon öncesi hazırlıklarına Braga ile oynadığı hazırlık maçıyla devam etti. Matteo Guendouzi ve Luan Peres'in ilk kez Marsiyla forması giydiği maçta Fransız ekibi Dimitri Payet'in golüyle maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.