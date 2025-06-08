Galatasaray, Dinamo Zagreb'in genç yıldızı Martin Baturina'yı transfer listesine ekledi. Peki,Martin Baturina kimdir? Martin Baturina hangi takımda oynuyor, kaç yaşında, mevkisi ne?

MARTİN BATURİNA KİMDİR?

Martin Baturina, 16 Şubat 2003 yılında dünyaya gelirken futbola Hajduk Split altyapısında başladı.

GNK Dinamo Zagreb takımında Orta Saha mevkinde forma giyen Martin Baturina, 16 Şubat 2003 tarihinde dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda ve 70 kilo olan Martin Baturina, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon ilk 11'de 4 maça çıkan Martin Baturina, 1 sarı kart ve 0 kırmızı kart görmüştür. Martin Baturina, bu sezon 2 asist ve 1 gol katkısı ile oynamaktadır.