Mart ayının şampiyonu sazan, tuzlu su balıklarını rafa kaldırdı

DÜZCE (İHA) – Denizlerde balık avlanma yasağının başlamasına kısa bir süre kala, tezgahlarda tatlı su balıkları yer almaya başladı. Tatlı suda yetiştirilen sazan balığı da mart ayının en lezzetli ve en çok tercih edilen balığı oldu.

Karadeniz'de hamsi avı yasağı ile birlikte balık tezgahlarında istenilen satış olmayınca, balıkçılar çareyi tatlı su balıklarında buldu. Hamsiden umduğunu bulamayan balıkçılar, alabalık ve sazan balıklarını satmaya başladı.

Denizlerde nisan ayında başlayacak olan avlanma yasağı ile birlikte vatandaşların taze balık olarak tatlı su balıklarını tercih etmeye başladığını belirten Balıkçı Tuncay Kılıç, sazan balığının tam zamanı olduğunu, lezzetli balık yemek isteyenlerin mart ayı içerisinde sazan alması gerektiğini belirtti. Karadeniz Bölgesinde sazanın sevilen bir balık türü olduğuna dikkat çeken Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu balıkları Bolu'nun Yeniçağa ilçesinden getiriyoruz. Sazanın suyu çok önemlidir. Balığın yetiştiği gölün suyu, çok önem taşıyor. Bu yüzden balığı aldığımız yere dikkat ediyoruz. Bölge halkımız da bu balıkları çok iyi biliyor. Bilen müşteri alıp yiyor, gerçekten çok lezzetli bir balıktır. Sazan balığının kilogramı 20 TL ile 25 TL arasında değişiyor. Kilogram olarak satılıyor. Ortalama bir sazan 2 kilo, 2.5 kilo ağırlığında geliyor. Tabi 5-6 kiloya kadar olanlarda var. Ama en çok tercih edilen 2,2.5, 3 kilo aralığında. Sazan balığının şu anda tam lezzetli zamanı. Zaten ilerleyen zamanlarda havyara binecek o zamanlarda yasak zamanı da gelecek. Şu anda sazan balığı en iyi zamanında diyebilirim. İnsanlar lezzetli balığın tadına baksın diye sazan getiriyoruz, bunu kaçırmasınlar" - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı