Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? TEFE-TÜFE beli oldu mu?

"Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı?" sorusu, Google'da en çok aratılan konular arasında yerini aldı. Hem TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) hem de ÜFE (Üretici Fiyat Endeksi) oranları, ekonomik planlamalar için büyük önem taşıyor. Vatandaşların yanı sıra yatırımcılar da "Mart ayı enflasyon oranı açıklandı mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor. Özellikle 2025 yılı ilk çeyreğinde yaşanan fiyat artışları sonrası Mart ayı verileri daha da dikkatle bekleniyor. İşte enflasyon açıklamasına dair en güncel bilgiler...

MART AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI MI?

Mart ayı enflasyon oranı henüz açıklanmadı.

MART AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart 2025 dönemine ait enflasyon verilerini 3 Nisan 2025 Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuyla paylaşacak.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 2,27, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,12 artmış, yıllık enflasyon da tüketici fiyatlarında yüzde 39,05, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,21 olmuştu. Aynı gün Ticaret Bakanlığı da mart ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyuna duyuracak.

Yılın ilk iki ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,1 artışla 41,9 milyar dolara ulaşmış, şubat ayı ihracatı 20 milyar 800 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

TÜİK, 8 Nisan'da mart ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını açıklayacak. Tüketici fiyat endeksi ile indirgendiğinde şubatta en yüksek aylık reel getiri yüzde 7,76 ile külçe altın olmuştu.