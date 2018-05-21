Marks & Spencer, 100 Mağazasını Kapatacak

Marks and Spencer'ın (M&S) toplamda 100 mağazasını kapatacağı iddia edildi. The Sunday Times'ta yer alan habere göre İngiliz merkezli küresel giyim devinin bu hafta içerisinde bu yönde bir açıklama yapacak.

2 BİN KİŞİYİ İŞSİZ BIRAKACAK

Daha önce İngiltere genelinde yaklaşık 2 bin kişiyi işsiz bırakabilecek, 60 civarında mağazasını kapatacağını açıklayan şirketin bu kez 40 mağazasını daha kapatacağı kaydediliyor.

Adı açıklanmayan bir M&S sözcüsü ise The Sun Online'a yaptığı açıklamada, "Mağazaları kapatma planlarımızı hızlandırıyoruz. Sürdürülebilir, karlı bir iş modeli için bu yönde harekete geçilmesi gerekiyor." dedi.

TÜRKİYE'DE 49 MAĞAZASI VAR

Öte yandan Marks & Spencer, Türkiye'de açtığı yeni mağazalarıyla büyümeye ise devam ediyor. Şirketin Türkiye'de 49 mağazası bulunuyor.

1884 yılından bu yana faaliyet gösteren küresel devin dünya genelinde de 45 farklı ülkede bini aşkın mağaza var.