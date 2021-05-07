Marketlerde yeni dönem başladı! İşte satışı yasak ve serbest olan ürünler

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine gönderdiği 'market tedbirleri' konulu genelge bugün yürürlüğe girdi. Genelgeye göre marketlerde vatandaşların zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. İşte marketlerde satışı serbest ve yasak olan ürünler...

İçişleri Bakanlığı geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile marketlere bazı ürünlerin satışına kısıtlama getirmişti. Marketler, bugünden itibaren tam kapanma döneminde alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanında elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim gibi ürünleri satamayacak.

GIDA VE TEMİZLİK MADDELERİ SATILACAK

Genelgeye göre marketlerde tüm gıda ve temizlik maddeleri satılabilecek. Bunların dışında da hayvan maması ve parfüm ile makyaj ürünleri dışında kozmetik satışı yapılabilecek.

SATIŞI YASAKLANAN ÜRÜNLER

Daha önce satışına kısıtlama getirilen alkollü ürünlerin yanı sıra elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye gibi ürünlerin satışı yapılmayacak.

İŞTE YENİ TEDBİRLER

Genelgede, sokağa çıkma kısıtlaması sırasında marketlerde oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek amacıyla ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve sektör temsilcileri ile yapılan görüşmeler sonucunda alınan tedbirler şu şekilde sıralandı: