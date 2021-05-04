Market Genelgesi'nin ardından sigara satışları gündem oldu! Satışlar yasaklandı mı?
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Market Genelgesi'nin ardından sigara satışları gündem oldu! Satışlar yasaklandı mı?

Market Genelgesi'nin ardından sigara satışları gündem oldu! Satışlar yasaklandı mı?
Haberler.com / Perihan Kara - Haberler | Ekonomi

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son genelge ile alkolün ardından marketlerde giyim, züccaciye, hırdavat, aksesuar vb. alanlardaki ürünlerin satışı yasaklandı. Bu gelişmenin ardından ise sigara satışlarının yasak olup olmadığı merak konusu oldu. Konu, sosyal medyada da gündem olurken sigara satışının yasaklandığına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Dün gece İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan "Market Genelgesi"nde temel ihtiyaç malzemeleri dışındaki ürünlerin satışının yasaklandığı açıklandı. Buna göre daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek.

SİGARA SATIŞINA KISITLAMA GETİRİLMEDİ

Söz konusu açıklamanın ardından sigara satışına herhangi bir kısıtlama getirilip getirilmediği ise sosyal medyada gündem oldu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada temel gıda ve temizlik malzemeleri dışındaki ürünlerin satışının yasaklı olduğu aktarıldı. Söz konusu genelgede sigara satışlarının yasak olup olmadığına dair herhangi bir bilgi söz konusu olmadı.

MARKETLERDEKİ SON DURUM

7 Mayıs Cuma itibariyle geçerli olacak market düzenlemesinde, satışı yasaklı ürünleri ve kısıtlamadan muaf olan ürünleri İçişleri Bakanlığı genelgesine sadık kalarak şöyle derledik:

"Marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) vatandaşlarımızın zorunlu temel ihtiyaçları kapsamındaki ürünlerin dışında herhangi bir ürün satışına izin verilmeyecek. 7 Mayıs 2021 Cuma gününden itibaren marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) temel gıda ve temizlik ürünlerinin yanı sıra sadece hayvan yemi, mamaları ile kozmetik ürünleri (parfümeri ve makyaj malzemeleri hariç) satılabilecek. Daha önce getirilen alkollü ürün satışı kısıtlamasının yanı sıra marketlerde (zincir ve süper marketler dahil) elektronik eşya, oyuncak, kırtasiye, giyim ve aksesuar, ev tekstili, oto aksesuar, bahçe malzemeleri, hırdavat, zücaciye vb. ürünlerin satışına izin verilmeyecek."

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Perihan Kara
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