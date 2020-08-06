Markell Johnson, Beşiktaş'ta
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Markell Johnson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
06.08.2020 17:47 | Son Güncelleme: 06.08.2020 18:21
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı, Birleşik Amerikalı oyun kurucu Markell Johnson ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Siyah-beyazlılar, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosunu, 1998 doğumlu, 185 cm boyundaki oyun kurucu Markell Johnson ile güçlendirdi.Amerikan kolej ligi NCAA'deki son sezonunda (2019-2020) 31 karşılaşmada görev alan genç basketbolcu; 12.8 sayı, 4.4 ribaund ve 6.8 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.
Kaynak: DHA