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Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı

Galatasaray'ın gündeminde Mario Götze'nin eşi Ann-Kathrin, yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Dortmund ile sözleşmesi sona eren Götze'nin bir takımla anlaştığını ima eden Kathrin buna karşın takım ismi vermekten kaçındı.

01.09.2020 16:55 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:08

Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren ve Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mario Götze'nin yeni takımıyla ilgili çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Fransız ekibi Monaco, MLS'te mücadele eden Inter Miami ve Premier Lig'in köklü ekiplerinden West Ham United'ın kadrosuna katmak için uğraştığı Alman futbolcunun eşi Ann-Kathrin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı.

Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı

"ŞU AN SÖYLEYEMEM"

Bir takipçisinin "Mario, gelecek sezon hangi takımda oynayacak?" şeklindeki sorusuna Kathrin, "Bunu şu an söyleyemem" şeklinde yanıt verdi. Ann-Kathrin'in bu yanıtı, Götze'nin bir takımla anlaştığı şeklinde yorumlanırken, kesin yanıt vermemesi Alman futbolcunun hayranlarını kızdırdı.

Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı

Kariyeri boyunca 13 kupa kazanan ve Borussia Dortmund dışında Bayern Münih forması da giyen 28 yaşındaki Götze, geçtiğimiz sezon 21 maçta forma giydi ve 3 gol atıp 1 de asist yaptı.

Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı
Mario Götze'nin anlaştığı takımı söylemeyen eşi Ann-Kathrin, hayranlarını kızdırdı
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