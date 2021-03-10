Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak
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Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak

10.03.2021 20:48 | Son Güncelleme: 10.03.2021 21:34

2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla 41 maçta 28 gol ve 5 asistle oynayan Mario Gomez, Türkiye'de oldukça etkileyici bir performansa imza atmış ve siyah-beyazlılarla şampiyonluk yaşamıştı. Sport Bild'in haberine göre Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarında televizyonda yorumculuk yapmaya hazırlanıyor.

Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarında televizyon karşısına çıkıyor. Sport Bild'in haberine göre internet üzerinden yayın yapan Amazon Prime, eski futbolcular Mario Gomez ve Benedikt Höwedes'i gelecek Şampiyonlar Ligi sezonuyla birlikte yorumcu olarak kadrosuna katacak.

HÖWEDES DE YORUMCU OLACAK

Gelecek Şampiyonlar Ligi sezonunda Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarından bazılarını yayınlayacak olan Amazon Prime'da ülkemizde Beşiktaş forması giymiş olan Mario Gomez, moderatör Sebastian Hellmann'a yorumcu olarak eşlik edecek. Eski Alman Milli futbolcu Höwedes de yorumculuk koltuğuna oturacak.

Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak
Haber Yorumları (1)
UNI FB: DOYASIYA BİR GOL PATLAMASI YAŞAYAMADIN. GENÇ YAŞTA KENARA ÇEKILDIN . HİÇ OLMADI BROOO
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