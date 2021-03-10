Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarını yorumlayacak

Polislerin önünde diz çöküp yalvardı: Onları vurmayın, beni vurun

Meral Akşener'in Erdoğan'ın ailesi ile ilgili sözlerine Ömer Çelik'ten çok sert yanıt

Kandil için asılan pankartı söküp çantasına koydu! Sebebi ise şaşırttı

Sosyal medya gelirleri maaşlarını geçince istifa ettiler! Şimdi 3 milyon takipçileri var

2015-16 sezonunda Beşiktaş formasıyla 41 maçta 28 gol ve 5 asistle oynayan Mario Gomez, Türkiye'de oldukça etkileyici bir performansa imza atmış ve siyah-beyazlılarla şampiyonluk yaşamıştı. Sport Bild'in haberine göre Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarında televizyonda yorumculuk yapmaya hazırlanıyor.

Eski Beşiktaşlı Mario Gomez, Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarında televizyon karşısına çıkıyor. Sport Bild'in haberine göre internet üzerinden yayın yapan Amazon Prime, eski futbolcular Mario Gomez ve Benedikt Höwedes'i gelecek Şampiyonlar Ligi sezonuyla birlikte yorumcu olarak kadrosuna katacak.

HÖWEDES DE YORUMCU OLACAK

Gelecek Şampiyonlar Ligi sezonunda Almanya'da Şampiyonlar Ligi maçlarından bazılarını yayınlayacak olan Amazon Prime'da ülkemizde Beşiktaş forması giymiş olan Mario Gomez, moderatör Sebastian Hellmann'a yorumcu olarak eşlik edecek. Eski Alman Milli futbolcu Höwedes de yorumculuk koltuğuna oturacak.