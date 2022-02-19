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Mario Balotelli saçlarını kazıttı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Mario Balotelli saçlarını kazıttı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli saçlarını kazıttı.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli saçlarını kazıttı.

Adana Demirspor'un yıldız golcüsü Mario Balotelli, saçlarını kazıtarak idmana çıktı. Kulüpten paylaşılan fotoğrafı gören taraftarlar, Balotelli'nin yeni tarzını beğendi.

Deneyimli futbolcu, mavi-lacivertli formayla bu sezon 10 kez rakip fileleri havalandırdı. - ADANA

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Adana Demirspor, Mario Balotelli, Balotelli, Spor, Haberler

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