Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'den kulüp buldu! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma imzaladı
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Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'den kulüp buldu! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma imzaladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, Süper Lig'de Adana Demirspor forması giyen son zamanların tartışmalı futbolcusu dünyaca ünlü golcü Mario Balotelli'nin kardeşi Enock Barwuah Balotelli ile anlaşma sağladı.

Adana Demirspor'a transferi büyük ses getiren ancak son dönemde performansı ve tavırları tartışma konusu olan Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'de kulüp buldu. Dünyaca ünlü golcünün kardeşi Enock Barwuah Balotelli, Menemenspor'la anlaşma imzaladı.

1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Menemenspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz Enock Barwuah ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzalamıştır. Kulübümüze ve futbolcumuza hayırlı olsun" ifadelerine yer verildi. Ağabeyi gibi santrfor olan 28 yaşındaki Enock, son olarak İtalya'da Serie D takımı USD Caravaggio'da top koşturdu.

Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'den kulüp buldu! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma imzaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Menemenspor Balotelli'nin kardeşini aldı
Menemenspor Balotelli'nin kardeşini aldı
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Mario Balotelli, kardeşine Türkiye'den kulüp buldu! Enock Barwuah, Menemenspor'la anlaşma imzaladı - Haberler Spor
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