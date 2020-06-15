Marcelo Saracchi hakemin kararını eleştirdi: Uydurma bir penaltı verdi Galatasaray forması ile 100. resmi maçına çıkan Brezilyalı bek oyuncusu Mariano Ferreira, şampiyonluk için ellerinden geleni yapacaklarını söylerken, Uruguaylı oyuncu Marcelo Saracchi hakem Yaşar Kemal Uğurlu'nun uydurma bir penaltı verdiğini ifade etti.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçından 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Mariano, müsabakanın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Önemli bir kayıp olduğunu söyleyen Mariano, şöyle konuştu:

"Muslera'nın sakatlığı, onun ardından Andone'nin sakatlığı hem psikolojik olarak hem de oyun anlamında bizi etkiledi. Umarım ikisinin de çok fazla bir şeyi yoktur ve bir an önce aramıza dönerler. Önemli bir kayıp oldu bizim için. Zor bir maç olacağını, Rize deplasmanının zor geçeceğini biliyorduk. Önümüzde 7 maç daha var. Bu 7 maçın bize neler getireceğini kimse bilemez. Elimizden gelenin maksimumunu yapacağız. Umarım bizi mutlu sona ulaştırır bu 7 maç."

SARACCHI: UYDURULAN BİR PENALTI

Galatasaray'da Marcelo Saracchi, Rizespor'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Kendisinin müdahalesiyle verilen penaltının hatalı olduğunu kaydeden Uruguaylı oyuncu, "İstemediğimiz bir maç oldu. Dürüst olmak gerekirse iyi oynamadık, hak etmedik ama ilk yarıya bakıyoruz, olmayan, hak edilmeyen bir penaltı var, uydurulan bir penaltı var. Nando'nun sakatlığı bizi moral olarak çok etkiledi, diğer yandan Andone'nin sakatlığı. İyi oynayamamış olabiliriz ama maçın dönüm noktalarından biri haksız verilen penaltı." dedi.

Kaynak: DHA