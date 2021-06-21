Marial Shayok, Fenerbahçe'de
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Marial Shayok, Fenerbahçe'de

Marial Shayok, Fenerbahçe'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçe Beko, Kanadalı guard-forvet Marial Shayok ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko, Kanadalı guard-forvet Marial Shayok ile 1+1 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, yeni sezon kadro planlamaları kapsamında, son sezonunu Frutti Extra Bursaspor'da geçiren Kanadalı guard-forvet Marial Shayok (1.96, 1995) ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardı.

25 yaşındaki basketbolcu kariyerinde daha önce Virginia Cavaliers, Iowa State Cyclones, Philadelphia 76ers, Delaware Blue Coats, Frutti Extra Bursaspor formalarını terletmişti.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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