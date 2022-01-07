Mardin Valisi Demirtaş: "Mardin, tekstil sektöründe cazibeli bir noktaya geldi"

MARDİN (İHA) - Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mahmut Demirtaş, Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde yapılması planlanan tekstil atölyeleri projesi kapsamında yerinde incelemelerde bulundu.

Genç istihdamının sağlanması kapsamında, gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Mardin'de kurulması planlanan tekstil atölyeleri için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Vali Demirtaş, proje kapsamında Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde kurulacak olan tekstil atölyeleri için yerinde incelemelerde bulunarak bilgi aldı.

Vali Demirtaş, teşvik sisteminde sağlanan avantajlı desteklerle yatırımcıların gözdesi konumuna gelen Mardin'in tekstil sektöründe cazibeli bir noktaya geldiğini söyledi. Mardin 2.Organize Sanayi Bölgesinde yürütülen çalışmalara da değinen Vali Demirtaş, 72 parsel üzerinde fabrika, okul ve çağrı merkezinin kurulmasının onaylandığını anımsatarak 50 tanesinin tahsis işlemlerinin yapıldığını kaydetti.

Yakın zamanda 2. Osb'de fabrikaların temellerinin atılmaya başlanacağı müjdesini veren Vali Demirtaş, "Şehrimizde istihdamı daha da artırma konusunda var gücümüzle çalışıyoruz. bin 400 kişiye istihdam sağlayacak olan 7 adet tekstil atölyesinin kurulacağı yerlerin tespiti konusunda tüm paydaşlarımızla sahadayız. Şehrimizin sanayi sektörünü daha da güçlendirecek olan 2.Organize Sanayi Bölgemizde, tahsis edilen 50 parselin 15'inde kazılar başlarken, 16'sının proje aşamasında, 19'unda ise fizibilite çalışmaları devam etmektedir. Sanayi Bölgemizde başlayan elektrik çalışmalarının da kısa sürede tamamlanmasıyla bölgeye elektrikler verilecek. Tarım ve turizm ile konuşulan kadim şehrimizi sanayi sektöründe de hep birlikte daha ileriye taşıyacağız" dedi.

Vali Demirtaş'a incelemeleri sırasında Yeşilli Kaymakamı Emre Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen ve Mardin 2. Osb Başkanı Mahmut Acay eşlik etti. - MARDİN

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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