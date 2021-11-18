Mardin'de yeni açılan mobilya mağazasına yoğun ilgi

MARDİN (İHA) - Yakın tarihte açılan Mardin'in en büyük mobilya mağazası müşterilerden yoğun ilgi görüyor.

Mardin'in en büyük mobilya mağazası sahip olan Ergül Mobilya yakın tarihte açıldı. Açılışla birlikte yapılan indirimler vatandaşların ürünlere rağbet göstermesini sağladı. Ergül Mobilya mağaza sahibi Mehmet Bozdemir, "Açılıştan beri yeni trend modellerimizi çok uygun fiyatlara satışa sunduk. Mardin halkı bu indirimlere ilgi gösterdi. Mardin halkı kaliteli mobilya sahibi oldu. İlgilerinden dolayı müşterilerimize teşekkür ediyoruz. Mobilyanın en iyisini en uygun fiyata Mardin halkının ayağına getirmeye devam edeceğiz" dedi. - MARDİN