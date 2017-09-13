Mardin Ağustos Ayın Uçuş Verileri Açıklandı

Ağustos ayında Mardin Havalimanında iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 artış göstererek, yolcu sayısı 58 bin 984 kişiye ulaşırken uçak seferleri 378'e çıktı.



DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Ağustos Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre, Mardin Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10 artışla 58 bin 984 kişi, dış hat yolcu trafiği yüzde 39 artışla 770 toplamda ise yüzde 10 artışla 59 bin 754 oldu. İç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 378 olurken, dış hatlar uçak trafiği 8 olmak üzere toplam uçak trafiği 386'a ulaştı. Yük trafiği ise toplam yüzde 12 artışla 598 ton olarak gerçekleşti. - MARDİN