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Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor

Atletico Madrid'in İspanyol orta sahası Marcos Llorente, yaşlanmayı geciktiren yatağı ile gündeme geldi. 264 bin TL değerindeki yatak yaşlanmayı geciktirmesinin yanı sıra, sakatlanan futbolcuların sahalara çok daha kısa sürede dönmesini sağlıyor.

26.06.2020 11:33 | Son Güncelleme: 26.06.2020 11:47

Atletico Madrid forması giyen İspanyol futbolcu Marcos Llorente, formunu korumak ve sakatlıktan daha hızlı dönmeyi sağlamak için özel olarak üretilen yatak satın aldı.

Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor

25 yaşındaki futbolcunun, 31 bin sterlin (264 bin TL) ödeyerek satın aldığı yatağın en önemli özelliği ise, yaşlanmayı geciktirmesi. Futbolcular için ekstra olarak faydalı olduğu bilenen yatağın üreticisi firmanın yetkilisi, biyolojik olarak yaşlanmayı geciktiren dünyadaki tek yatağı ürettiklerini söyledi.

Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor

FUTBOLCULARIN İSİMLERİNİN AÇIKLANMASINA İZİN VERİLMİYOR

Firma yetkilisi, bu yatağı birçok futbolcunun satın aldığını ancak firmalarına bu futbolcuların isimlerini açıklamaya izin verilmediğini ifade ederken sakatlanan futbolcuların bu yatağı kullanarak normalden çok daha kısa sürede sahalara döndüğünü belirtti.

Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor

Sezon başında Real Madrid'den Atletico Madrid'e transfer olan Marcos Llorente, bu sezon forma giydiği 28 maçta 4 gol atıp 3 de asist yaptı. Llorente'nin sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Haber Yorumları (2)
MERT ÖREN: Yalanmayı geciktiren yatakmı yoksa yanındaki muhteşem şey mi?
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ONUR: yaşlandırmayan yatak değil yanında yatandır yanında boyle bir hatun yatsın divanda bıle yatsan ömrün uzar
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500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

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