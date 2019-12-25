Marcelo Saracchi kimdir? Marcelo Saracchi mevkiisi nedir? Marcelo Saracchi kaç yaşında, nereli?

25.12.2019 09:13 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:13

Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın devre arasında Marcelo Saracchi'yi transfer edeceği yönünde çıkan ahberlerden sonra RB Leipzig'de oynayan Marcelo Saracchi mevkiisi nedir, Marcelo Saracchi kimdir, Marcelo Saracchi kaç yaşında ve Marcelo Saracchi nereli gibi aramlar yapıldı. Peki Marcelo Saracchi kimdir?

MARCELO SARACCHİ KİMDİR?

Marcelo Josemir Saracchi Pinto (23 Nisan 1998 doğumlu), Alman Bundesliga kulübü RB Leipzig ve Uruguay milli takımında oynayan Uruguaylı futbolcudur.

MARCELO SARACCHİ MEVKİİSİ

Marcelo Saracchi sol bek mevkiinde oynamaktadır.

MARCELO SARACCHİ KAÇ YAŞINDA?

Marcelo Saracchi 23 Nis 1998 ve 21 yaşındadır.

Marcelo Saracchi

MARCELO SARACCHİ BOYU KAÇ?

Marcelo Saracchi 1.72 m.

MARCELO SARACCHİ NERELİ?

Marcelo Saracchi Uruguaylıdır.

MARCELO SARACCHİ 2019 – 2020 PERFORMANSI

Bundesliga 4 maç 1 gol

Şampiyonlar Ligi 2 maç

DFB-Pokal 1 maç

Toplam 7 maç 1 gol

MARCELO SARACCHİ KARİYERİ

2015-2016 Donubio U19/ Donobio FC

2017 Donobio FC - River Pilate

2018 Donobio FC - RB Leipzig

MARCELO SARACCHİ KARİYERİ

2012-2013 Uruguay U15 15

2014-2015 Uruguay U17 24

2015-2017 Uruguay U20 24

2018 - Uruguay 4