Marcelo Saracchi kimdir? Marcelo Saracchi mevkiisi nedir? Marcelo Saracchi kaç yaşında, nereli?
Galatasaray'ın devre arasından renklerine bağlayacağı ileri sürülen Marcelo Saracchi, Galatasaray taraftarının ilgi odağı oldu. Sporseverler Marcelo Saracchi hakkında araştırma yaparken Marcelo Saracchi kimdir, Marcelo Saracchi mevkiisi, Marcelo Saracchi kaşında, Marcelo Saracchi hangi takımda oynuyor ve nereli gibi soruların yanıtlarını aradı.
Kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın devre arasında Marcelo Saracchi'yi transfer edeceği yönünde çıkan ahberlerden sonra RB Leipzig'de oynayan Marcelo Saracchi mevkiisi nedir, Marcelo Saracchi kimdir, Marcelo Saracchi kaç yaşında ve Marcelo Saracchi nereli gibi aramlar yapıldı. Peki Marcelo Saracchi kimdir?
MARCELO SARACCHİ KİMDİR?
Marcelo Josemir Saracchi Pinto (23 Nisan 1998 doğumlu), Alman Bundesliga kulübü RB Leipzig ve Uruguay milli takımında oynayan Uruguaylı futbolcudur.
MARCELO SARACCHİ MEVKİİSİ
Marcelo Saracchi sol bek mevkiinde oynamaktadır.
MARCELO SARACCHİ KAÇ YAŞINDA?
Marcelo Saracchi 23 Nis 1998 ve 21 yaşındadır.
MARCELO SARACCHİ BOYU KAÇ?
Marcelo Saracchi 1.72 m.
MARCELO SARACCHİ NERELİ?
Marcelo Saracchi Uruguaylıdır.
MARCELO SARACCHİ 2019 – 2020 PERFORMANSI
Bundesliga 4 maç 1 gol
Şampiyonlar Ligi 2 maç
DFB-Pokal 1 maç
Toplam 7 maç 1 gol
MARCELO SARACCHİ KARİYERİ
2015-2016 Donubio U19/ Donobio FC
2017 Donobio FC - River Pilate
2018 Donobio FC - RB Leipzig
MARCELO SARACCHİ KARİYERİ
2012-2013 Uruguay U15 15
2014-2015 Uruguay U17 24
2015-2017 Uruguay U20 24
2018 - Uruguay 4