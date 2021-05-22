Marcao, Başkan'ın yanında lafını esirgemedi! Mustafa Cengiz'in kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı
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Marcao, Başkan'ın yanında lafını esirgemedi! Mustafa Cengiz'in kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Galatasaray'da sözleşmesi uzatılan Marcao, Mustafa Cengiz'in savaşta olduğu Fatih Terim'i imza töreninde yere göğe sığdıramadı. Brezilyalı futbolcu, "Beni bugünlere getiren Fatih Terim'dir. O benim babam gibidir. Ailemle yakından ilgileniyor. Benimle ilgilenen, yetiştiren kişi Fatih Terim'dir" dedi.

Marcao'nun, Mustafa Cengiz'in yanında Fatih Terim'i açık şekilde övmesi dikkat çekti. Brezilyalı futbolcu, Başkan ve hocanın şiddetli atışma yaşadığı dönemde içindekileri hiç esirgemedi.

Marcao şu ifadeleri kullandı:

"NE YAPMAM GEREKTİĞİNİ ANLATIYOR"

"Fatih Hocam, her antrenmanda bana neler yapmam gerektiğini anlatıyor. Eğer bir yerlere geldiysem, eğer performansım bir kademe olsun arttıysa bu Fatih Hocam sayesinde. Ailemle de çok ilgileniyor. O benim için bir baba.

Marcao, Başkan Mustafa Cengiz'in yanında kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı

"GALATASARAY'A TERİM GETİRDİ"

Galatasaray'a gelmek kolay değil. Riskli bir mevkide oynamak kolay değil. Beni keşfeden beni bugünlere getiren Fatih Hoca'dır. Ona buradan teşekkür etmek istiyorum.

"MARCAO HAYSİYETLİDİR"

Mustafa Cengiz de Brezilyalı futbolcunun karakterini övdü. Cengiz, "Marcao'nun sahada verdiği haysiyetli, ölümüne mücadele bizi çok mutlu etti. Mohamed'e penaltıyı attırmak için eliyle çamuru temizledi. İşte bizim bahsettiğimiz haysiyet bu. Biz bunu istiyoruz" diye konuştu.

Marcao, Başkan'ın yanında lafını esirgemedi! Mustafa Cengiz'in kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı
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Ömer Özarslan
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Marcao, Başkan'ın yanında lafını esirgemedi! Mustafa Cengiz'in kavgalı olduğu Fatih Terim'i yere göğe sığdıramadı - Haberler Spor
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