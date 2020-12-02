Maradona'nın kullandığı ilaçlar nedeniyle kalp krizi geçirip öldüğü öne sürüldü

Sağlık uzmanları, futbol efsanesi Diego Armando Maradona'nın neden kalp krizi geçirdiğine dair çarpıcı bir iddia ortaya koydu.

Nöroloji uzmanı Nelson Castro, Arjantin'de yaptığı açıklamada Maradona'nın kalp krizi geçirmesinden önce antidepresanlar ile uyuşturucuları birlikte aldığını ve bu karışımın Maradona'nın kalbini durdurmuş olabileceğini belirtti.

"BU MADDELER KALBİ ÇOK HIZLANDIRIR"

Castro, "Maradona'nın kanında çok fazla antidepresan ve antipsikotik karışımı vardı. Kullandığı maddeler ve ilaçların birçok etkisi bulunuyor. Bunlardan biri de kalp atış hızını arttırmak" dedi. Arjantinli doktor ayrıca "Eğer bu ikisini birlikte içtiyse kalp atışı çok hızlanmış demektir. Bu da zaten yorgun olan kalbini durdurmuş olabilir" şeklinde konuştu.

"ÖNCE UYUŞTURUCU VE ALKOL SORUNUNU ÇÖZMELİLERDİ"

Maradona'nın eski eşi Rocio Oliva ise Arjantin'de bir televizyon programına katılırken "Maradona'nın önce uyuşturucu ve alkol problemini çözmeleri gerekiyordu. Bu ona çok zarar verdi" sözlerini kullandı.

ÖLÜMÜNDE İHMAL VAR MI?

Maradona'nın ölümünde ihmal olup olmadığını araştırmak üzere başlatılan soruşturma kapsamında psikiyatristi Agustina Cosachov'un evi ve muayenehanesinde arama yapılmıştı. Pskiyatrist Cosachov, 3 Kasım'da beyin ameliyatı olan Maradona'nın 11 Kasım'da hastaneden çıkarılmasına ilişkin, özellikle madde kullanımı problemleri konusunda uzman hemşirelerin, bir nöroloğun, bir klinik doktorunun Maradona'ya eşlik etmesi ve kapısında bir ambulansın beklemesi gerekliliğini belirten bir tavsiye mektubu imzalamıştı.