Manuel Neuer'in Şampiyonlar Ligi'nde Yaptığı En İyi Kurtarışlar Bayern Münih'in tecrübeli Alman kalecisi Manuel Neuer'in kalesini Arsenal, Real Madrid ve Manchester City gibi takımlara gole kapattığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

Bayern Münih'in tecrübeli Alman kalecisi Manuel Neuer'in kalesini Arsenal, Real Madrid ve Manchester City gibi takımlara gole kapattığı kurtarışlardan en iyilerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Kaynak: Dugout