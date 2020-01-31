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Manuel da Costa, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi

Guilherme transferini bitirmek üzere olan ve Brezilyalı stoper Manoel Messias'ı Trabzon'a getiren bordo mavililer Faslı stoper Manuel da Costa ile anlaşmaya vardı. Da Costa, sabah saatlerinde Trabzon'a geldi.

31.01.2020 09:51 | Son Güncelleme: 31.01.2020 11:06
Manuel da Costa, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı 33 yaşındaki stoper Manuel da Costa saatlerinde Trabzon'a geldi.

Brezilyalı stoper Manoel Messias'ı dün gece Trabzon'a getiren Trabzonspor, daha önce Türkiye'de Demir Grup Sivasspor ve Medipol formalarını giyen stoper Manuel da Costa ile de prensip anlaşmasına vardı.

SAĞLIK KONTROLLERİ SONRASI İMZA ATACAK

Bu sabah saat 08.00'de Trabzon'a gelen 33 yaşındaki Faslı oyuncunun sağlık kontrollerinin ardından yapılacak son görüşme sonrası transferine resmiyet kazandırılması bekleniyor.

2018-19 sezonunun devre arasında Başakşehir'den Suudi Arabistan ekibi Al İttihad'a transfer olan Costa, bu sezonun devre arasında boşa çıkmıştı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Manuel da Costa, sözleşme imzalamak için Trabzon'a geldi
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HABER YORUMLARI (7)

  • KENAN:
    Nerde geliyor bu değirmenin suyu battık diyenler aldıkça alıyor stadı devlet yapar gerisinide halleder yoksa hamsi satmayla bunlar olmaz
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  • CAN:
    şu fenevin atığı kazıklarıda çıkara bilse iyi olur maçın hakemi palabıyık yünetim uyuyor
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  • YUSUF:
    Tebrik ediyorum Trabzonu daha 8 ay önce borç borç diyorlardı şimdi takır takır transfer yapıyor demek iyi yönetiliyor=))Dikkat etmeli neme lazım musluk birden kesilebilir.
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  • SENE HEP 2011:
    fesatlık bey borç yapılandırması yapılınca mevcut borç ortadan kalkıyor da külüp artıya mı geçiyor da biz bilmiyoruz sadece yusufu satarak kulüp kurtuldu yalanına sadece tavuklar inanır daha önce fifa ve uefa nezdinde battık diyen başkan 2 ayda nasıl toparladı bu kulübü sen onu anlat
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  • FESATLIK:
    1. borç yapılandırması oldu tüm klüplere. 2. alt yapı kullanılarak gelir elde edildi. 3. menajer parası ödemeden transfer ediliyor. 4. gelen 4 futbolcu 2 si kiralık birisi bonsevisi elinde birisi de 40 euro verildi. bunlar yönetim başarısıdır istanbul yalakası kapiş.
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