Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan belediye personeline büyük bir jest geldi. Personel maaşlarının bayram öncesi yatırılacağını belirten Yavaş, çalışanlarına çifte bayram yaşattı.
29.07.2020 15:39 | Son Güncelleme: 29.07.2020 16:01
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla belediye personeline müjdeli bir haber verdi.
MAAŞLAR BAYRAM ÖNCESİ YATACAK
Daha önce ikramiyeleri ay başını beklemeden hesaplara yatırtan Yavaş, bu kez de maaşların bayram öncesi yatırılacağını söyledi.
Twitter'dan açıklama yapan Yavaş şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili mesai arkadaşlarım, ikramiyelerinizin ardından maaşlarınızı da bayram öncesinde yatırma kararı aldık. Mutluluğunuzun bizim mutluluğumuz olduğunu belirtiyor,bayramınızı şimdiden kutluyorum."