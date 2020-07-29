Mansur Yavaş'tan belediye çalışanlarına büyük jest: Maaşlar bayram öncesi yatırılacak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'tan belediye personeline büyük bir jest geldi. Personel maaşlarının bayram öncesi yatırılacağını belirten Yavaş, çalışanlarına çifte bayram yaşattı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla belediye personeline müjdeli bir haber verdi.

MAAŞLAR BAYRAM ÖNCESİ YATACAK

Daha önce ikramiyeleri ay başını beklemeden hesaplara yatırtan Yavaş, bu kez de maaşların bayram öncesi yatırılacağını söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili mesai arkadaşlarım, ikramiyelerinizin ardından maaşlarınızı da bayram öncesinde yatırma kararı aldık. Mutluluğunuzun bizim mutluluğumuz olduğunu belirtiyor,bayramınızı şimdiden kutluyorum."