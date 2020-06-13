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Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın koronavirüs sürecinde başlattığı yardım kampanyalarıyla ihtiyaç sahiplerine 28 milyon 408 bin liralık yardım gerçekleştirildi. Kampanya ile Başkentte icralık olanlar dahil su borcu olan tüm vatandaşların faturaları ödendi.

13.06.2020 13:21 | Son Güncelleme: 13.06.2020 13:38

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, "iyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" kampanyası büyük ilgi gördü. Yavaş'ın toplumsal dayanışma çağrısıyla koronavirüs salgını sürecinde işini kaybedenler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına hayırseverler yetişti. "Su Ver", "Bilet Ver", "El Ver" ve "İftar Ver" kampanyalarına toplamda 28 milyon 408 bin 123 TL destek sağlanırken, bu paralarla binlerce kişinin ihtiyacı karşılandı.

171 BİN 15 SU FATURASI ÖDENDİ

"Su Ver" kampanyasıyla sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalıyken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan aileler olmak üzere 72 bin 604 abonenin toplam 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi. Abonesine ulaşılamayan ve borçlarının ödenmemesinden dolayı icra dosyaları oluşmuş 4 bin 602 adet abonenin 23 bin 672 adet borcu hayırseverler tarafından Aski hesabına yatırıldı. Böylece kampanya ile 171 bin 15 adet faturanın 7 milyon 780 bin 283 liralık borcu ödendi.

"İFTAR VER" VE "BİLET VER" KAMPANYALARIYLA BÜYÜK DESTEK

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden sosyal yardım alan ya da yardım talebinde bulunan ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik başlatılan "Bilet Ver" kampanyasıyla 12 bin 775 kişinin Ankarakart'ına 731 bin 510 liralık yükleme gerçekleştirildi. "İftar Ver" kampanyasıyla toplanan 7 milyon 501 bin 530 lirayla 500 bin 102 adet iftar paketi dağıtıldı.

12 MİLYON 394 BİN LİRA NAKİT DESTEĞİ

Başkentte başlatılan "Su Ver", "İftar Ver" ve "Bilet Ver" kampanyaları sona ererken "El Ver" kampanyası devam ediyor. Kampanya kapsamında şu ana kadar 57 bin aileye nakdi destek yardımı yapıldı. Bu ailelere toplamda 12 milyon 394 bin 800 liralık destek ulaştırıldı.

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı

Ekonomi Manşet

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