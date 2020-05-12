Mansur Yavaş, AK Parti ve MHP'lilerin onay vermediği proje için ihale talimatı verdi ASKİ'nin altyapı yatırımları için borçlanma talebinin, AK Parti ve MHP'li üyelerin oylarıyla Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde ertelenmesinin ardından ABB Başkanı Mansur Yavaş harekete geçti. Yavaş, 30 yıldır yenilenmeyen Polatlı hattının yenilenmesi için ihaleye çıkılması talimatı verdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başkanlığında geçtiğimiz hafta olağanüstü toplanan Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, Polatlı'nın da içinde olduğu 13 ilçede asbestli ve eski boruların değiştirilmesi ile Tatlar Arıtma Tesisinin iyileştirilmesi için ASKİ'nin 360 milyon TL kredi kullanma talebinin görüşülmesi talebi AK Parti ve MHP'li Meclis üyelerinin oylarıyla ertelendi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden edinilen bilgiye göre, Mansur Yavaş'ın talimatıyla 70 kilometrelik Polatlı hattının 30 yılı aşkın süredir yenilenmeyen ve bir kısmı asbestli olan boru hatlarının yenilenmesi için ilk adım atılacak. Belediye Meclisi'ndeki kararın ardından Mansur Yavaş'ın acil olarak nitelendirdiği "Polatlı'ya yeni ve kaliteli su verilmesi" amacıyla ihaleye çıkılacağı öğrenildi.

MANSUR YAVAŞ İHALE İÇİN TALİMAT VERDİ

Polatlı'ya Gerede'den gelen suyu ulaştıracak hatların yenilenmesi için üç etaptan oluşacak olan projenin Temelli – Polatlı arasını kapsayan bölümünün proje ihalesi daha önce yapılmıştı. Son yapılan Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ardından Başkan Yavaş'ın bürokratlarına Gerede'den Polatlı'ya su verilecek olan hattın İvedik – Sincan etabının yapımı için "ihale edin" talimatı verdiği ifade edildi. Edinilen bilgiye göre ihalenin Polatlı ilçesinde yapılması bekleniyor.