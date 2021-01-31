Manisaspor'da 3 imza
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Manisaspor'da 3 imza

31.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 31.01.2021 12:48
Manisaspor'da 3 imza

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sonuncu sırada yer alan Manisaspor, 3 transfere birden imza attı.

MİSLİ.com 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sonuncu sırada yer alan Manisaspor, 3 transfere birden imza attı. Siyah beyazlılar Berkin Kamil Aslan, Hasan Türk ve Bünyamin Kasal ile 1'er buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Başkan Murat Yörük imza töreninde yaptığı açıklamada, "Berkin, Hasan ve Bünyamin tecrübelerine güvendiğimiz 3 oyuncu. Teknik direktörümüz Bülent Ataman ve Sportif direktörümüz Hüseyin Tok'un raporları sonrası bu transferler gerçekleşti. Fedakarlık yapan Berkin, Hasan ve Bünyamin kardeşlerime kulübüm ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Anlaşma her iki taraf için de hayırlısı olsun. Transferlerimiz devam edecek" dedi.  

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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