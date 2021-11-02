Manisa FK'da süresiz kadro dışı bırakılan futbolcular affedildi - Haberler Spor
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Manisa FK'da süresiz kadro dışı bırakılan futbolcular affedildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Manisa FK'da süresiz kadro dışı bırakılan futbolcular affedildi

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ligin 9. haftasında süresiz olarak kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda yeniden takımla çalışmaya başlayacakları belirtildi.

MANİSA (İHA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü tarafından yapılan yazılı açıklamada, ligin 9. haftasında süresiz olarak kadro dışı bırakılan 5 futbolcunun yönetim kurulu ve teknik heyetin aldığı karar doğrultusunda yeniden takımla çalışmaya başlayacakları belirtildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Manisa FK'dan yapılan yazılı açıklamada, "Kadro dışı bırakılan oyuncularımız Kubilay Aktaş, Anıl Koç, Andre Sousa, Sadi Karaduman ve Kemal Rüzgar, yönetim kurulumuz ve teknik heyetimizin aldığı karar doğrultusunda yeniden takımızla birlikte çalışmalara başlayacaktır" denildi. - MANİSA

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