Manisa FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı
AA, Ahmet Bayram - Spor
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Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı 23. hafta maçının Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı.
MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı 23. hafta maçının Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı.
Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda maç yaptı.
Manisa'daki hazırlıklarını tamamlayan Manisa FK, yarın Erzurum'a hareket edecek.
Siyah-beyazlı ekipte cezalı Hakan Barış ile sakat Dever Orgill dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.
6 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Tarık Güldal yönetecek.
AA / Ahmet Bayram - Spor