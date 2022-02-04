Manisa FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

AA, Ahmet Bayram - Spor
 - Güncelleme:
Manisa FK, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı 23. hafta maçının Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı.

MANİSA (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, hafta sonu Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a konuk olacağı 23. hafta maçının Manisa'daki hazırlıklarını tamamladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri'nde teknik direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda oyuncular, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda maç yaptı.

Manisa'daki hazırlıklarını tamamlayan Manisa FK, yarın Erzurum'a hareket edecek.

Siyah-beyazlı ekipte cezalı Hakan Barış ile sakat Dever Orgill dışında eksik futbolcunun olmadığı belirtildi.

6 Şubat Pazar günü Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak maçı hakem Tarık Güldal yönetecek.

AA / Ahmet Bayram - Spor

Erzurumspor Kulübü, Spor Toto, Manisa, Altay, Spor, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title